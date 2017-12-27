Табакова ввели в кому

Табаков введен в искусственную кому

Врачи ввели режиссера Олега Табакова в искусственную кому, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, состояние художественного руководителя МХТ имени Чехова остается стабильно тяжелым, из-за чего медики приняли решение ввести его в состояние так называемой медикаментозной седации. По их мнению, это может помочь снять нагрузку с ослебевших внутренних органов.

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В ноябре Табаков был госпитализирован в московскую больницу с воспалением легких. Там ему сделали экстренную операцию. Две недели назад СМИ сообщали, что острый воспалительный процесс деструктивной пневмонии миновал, а режиссер был переведен из реанимации в обычную палату. Тогда врачи оценивали срок его излечения в один месяц. В начале нынешней недели стало известно о значительном ухудшении состояния артиста.