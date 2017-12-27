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Жена Шаинского отказалась хоронить его в России
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Жена Шаинского отказалась сама хоронить его в России 

Дни.ру 5 часов назад

Скончавшийся в возрасте 92 лет знаменитый российский композитор Владимир Шаинский будет похоронен в Сан-Диего (США, Калифорния), где он провел последние годы. По словам его вдовы Светланы, она не имеет возможности самостоятельно перевезти тело мужа на родину и организовать траурную церемонию.

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Никакого завещания о месте своего захоронения он не оставил, поскольку старался вообще не касаться этой темы. Светлана Шаинская добавила, что в случае каких-либо предложений по данному вопросу со стороны России может изменить принятое решение.

"Одна я, к сожалению, не смогу это сделать, да и сейчас я эмоционально очень измучена", — цитирует Светлану Eg.ru. Также она сообщила, что Шаинский до последних дней пребывал в хорошем расположении духа, постоянно шутил и говорил, что очень хочет жить.

Композитор чувствовал себя довольно бодро вплоть до 15 декабря, когда ему стало плохо и его увезли в больницу. "Мы постоянно навещали его, сидели целыми днями рядом. Дочь Анна постоянно навещала его и накануне тоже приехала из Сан-Франциско, где она живет и работает, на Рождество", — приводит слова вдовы ТАСС.

>> Музыка Шаинского в нашем Телеграм-канале

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