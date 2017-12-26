Джигурда одержал еще одну победу

Возбуждено дело по факту захвата квартиры Джигурды

Никита Джигурда добился справедливости в отношении наследства покойной Людмилы Браташ. Сотрудники правоохранительных органов ОВД «Строгино» возбудили дело о захвате одной из квартир, принадлежащей актеру. Артист не раз сообщал, что в завещанной ему квартире проживают незнакомые ему люди, которые платят аренду родной сестре Браташ — Светлане Романовой. Некоторое время назад в Кунцевском суде проходило заседание, на котором рассматривалось апелляционное заявление актера по этому поводу.

Однако заседание перенесли из-за того, что Джигурда плохо себя чувствовал. По его словам, накануне ночью он перенес гипертонический криз. Необходимые правки о состояния здоровья актер предоставил.

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Напомним, в июне 2017 года одна из самых эпатажных пар — Марина Анисина и Никита Джигурда — выиграла громкое дело о многомиллионном наследстве. Шоумен и его экс-супруга стали обладателями всего имущества покойной Людмилы Браташ. Решение о наследовании вынес Кунцевский суд. Джигурда и Анисина получили в собственность три квартиры в Москве: на Кутузовском проспекте, на Рублевском шоссе и в Строгино, квартиру во Франции и валютные счета умершей бизнесвумен сразу в нескольких банках. Решение в пользу Никиты и Марины было вынесено благодаря оставленному Людмилой завещанию, в подлинности которого многие долгое время сомневались. Однако оно было официально признано действительным.