Сын Шаинского назвал причину смерти отца

Сын Шаинского назвал причину его смерти

Вячеслав Шаинский, сын композитора Владимира Шаинского, заявил, что его смерть связана с онкологическим заболеванием. Об этом сообщают "Известия".

"Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря", — сказал Шаинский-младший.

Сын композитора также добавил, что у его отца было онкологическое заболевание.

"Операция была давно. Был рак", — сказал он.

Вячеслав, как сообщает телеканал "Звезда", уточнил, что его отец скончался 25 декабря в Сан-Диего.

Владимир Шаинский и дети

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве, учился в Киевской и Ташкентской консерваториях, работал в оркестре Леонида Утесова.

Композитор написал множество произведений, а наибольшую известность получил как автор детских песен. Ему принадлежат знакомые всем с детства мелодии из мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену, крошку Енота, про остров Чунга-Чанга и мамонтенка, который ищет маму.