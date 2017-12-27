Названо место похорон Шаинского

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Вдова Шаинского рассказала о планах похоронить композитора в США 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости

Вдова умершего в Сан-Диего Владимира Шаинского Светлана планирует похоронить композитора в США. Об этом она рассказала агентству ТАСС.

По ее словам, Шаинский не оставил завещания о месте похорон и будет погребен в США, если от России не поступит иных предложений. «Сейчас мы решаем этот вопрос, хотя в эти дни в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно», — пояснила она.

Вдова пожаловалась, что ей одной сложно самостоятельно организовать похороны в России, но уточнила, что окончательных решений семья покойного еще не принимала.

Генеральный консул России Халит Айсин заявил, что родственники Шаинского не вступали в контакт с сотрудниками дипмиссии в Сиэтле. Позднее в российском посольстве в Вашингтоне пообещали, что в случае обращения семье композитора будет оказано все возможное содействие.

О смерти Владимира Шаинского после продолжительной болезни стало известно во вторник 26 декабря. Композитор известен как автор музыки ко многим советским мультфильмам, в том числе про Чебурашку. В частности, он написал песню «Голубой вагон», песенки крокодила Гены и старухи Шапокляк.

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