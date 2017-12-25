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Цымбалюк-Романовская схватила нового пенсионера
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Цымбалюк-Романовская схватила нового богатого пенсионера 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская испытывает особую страсть к людям искусства. Шестнадцать лет назад, прикинувшись невинной овечкой, она лихо окрутила актера Армена Джигарханяна. И сделала головокружительную карьеру — от мастера по приготовлению клюквенного компота до генерального директора театра. Попутного успела поправить и материальное благосостояние — стала счастливой обладательницей трех квартир за 100 миллионов и солидных банковских счетов.

С Джигарханяна больше нечего взять, поэтому Цымбалюк-Романовская, очевидно, не против нового мужчины рядом. В идеале, наверное, найти богатого пенсионера. И далеко за ним ходить не пришлось. Виталина на своей странице в социальной сети опубликовала нежное фото с 71-летним продюсером и основателем нескольких кинофестивалей.

"Как я схватила за уши Марка Рубинштейна за уши, а потом пожелала хорошего Нового года", — хвастается молодая пианистка.

Ее не смущает, что продюсер хотя и в третий раз, но женат. Ведь и и Джигарханян состоял в браке и был вполне счастлив с Татьяной Власовой, но потом погнался за молодым телом и старую жену даже узнавать перестал.

Итог этой "амнезии" поклонники хорошо знают из скандальной хроники и эфиров последних месяцев. Так что Рубинштейну стоит быть осмотрительнее. Если, конечно, ушлая хозяюшка Виталина и его компотом наваристым не прельстит.

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