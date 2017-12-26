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Скончалась актриса Хезер Мензес-Урих
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СМИ сообщили о смерти актрисы Хезер Мензис-Урих 

РИА Новости
Фото: © AP Photo / Rich Fury

Актриса Хезер Мензис-Урих, известная по фильму "Звуки музыки", скончалась в канадском городе Франкфорд на 69-м году жизни, сообщает издание Varity.

По словам ее сына Райена Уриха, актриса болела раком. "Она была актрисой, балериной и любила жить полной жизнью. У нее не было никакой боли, но почти через четыре недели после того, как ей диагностировали последнею стадию рака мозга, она ушла", — сообщил он.

Мензис-Урих сыграла роль Луизы фон Трапп в фильме "Звуки музыки", который сняли на основе мюзикла, созданного по книге Марии Аугусты Трапп "Семья певцов фон Трапп".

Премьера мюзикла "Звуки музыки" состоялась на Бродвее в 1959 году. В нем рассказывается реальная история любви овдовевшего морского капитана Георга фон Траппа и временно покинувшей монастырь Марии, воспитывающей его детей в Австрии, в 30-е годы. Позже студия 20th Century Fox сняла на основе мюзикла фильм с бюджетом в 6 миллионов долларов, который был отмечен премией "Оскар".

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