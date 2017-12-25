Появилась новая информация о состоянии Табакова

Появилась новая информация о состоянии Олега Табакова

Появилась новая информация о состоянии актера и худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", сын артиста Павел Табаков на вопрос о самочувствии отца ответил: "Все хорошо. Все хорошо".

В администрации МХТ имени Чехова, в свою очередь, сказали, что актер находится в нормальном состоянии для человека его возраста после тяжелой болезни.

"Все то же самое уже три недели. Немного, конечно, получше. Никаких ухудшений нет. Все стабильно. Среднее состояние. Стабильное", — заявили в театре.

О госпитализации 82-летнего артиста стало известно в конце ноября.