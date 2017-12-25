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Бузова снова оказалась в центре скандала
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Бузова влезла в грязный скандал «Дома-2» 

Дни.ру 1 час назад

Ольга Бузова вмешалась в скандал, связанный с уходом с телепроекта "Дом-2" его главного продюсера Алексея Михайловского. Начинающая певица посоветовала подписчикам своего Instagram использовать только проверенные источники информации.

Бузова подтвердила, что Михайловский покидает проект.

"Леша был и останется для нас всех наставником и другом. Для меня, он был 13 лет, как второй папа. Но, он решил идти дальше и сделать все для устройства своего счастья. У них с Наташей Варвиной есть большие личные планы", — объяснила подписчикам девушка.

Сам Алексей Михайловский рассказал, что решение об уходе из проекта он принял совместно со своей женой, Натальей Варвиной. "Она же моя жена, конечно, она повлияла! В один момент мы поняли, что болтаем о работе дома почти все время. Я проснулся в один день и сказал "все, ухожу", жизнь пошла иначе — у нас нашлось время для личного общения, прогулок с собако", — рассказал продюсер журналу dom2life.

>> Бузова подставила Первый канал

Ранее Dni.Ru сообщали, что появились слухи, будто Алексей Михайловский, который возглавлял шоу с самого начала, ушел с занимаемой должности. И не просто ушел — а был смещен. Лидирует в рейтинге подозреваемых Александр Карманов, успешный бизнесмен, который встал "у руля" шоу в 2014 году. Те, кто следит за развитием проекта, уже поняли, о ком идет речь.

Именно Карманов был женат на Ольге Орловой, неоднозначной личности, успевшей засветиться и на эстраде, и в составе ведущих проекта. И если раньше Карманов, по мнению фанатов, занимал должность в руководстве, то теперь решил закрепиться на официальной должности генерального продюсера.

Есть ли у слуха реальные основания, пока неизвестно. Чем обернется для шоу смещение ключевой фигуры в руководстве, Алексей Михайловского, повлияет ли это на рейтинге и аудиторию фанатов, как отразится на участниках проекта и действующем составе, покажет только время.

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