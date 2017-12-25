Знаменитости, которых мы потеряли в 2017 году

В конце декабря принято подводить итоги уходящего года. Чаще всего они позитивные — в компаниях подсчитывают доходы, родители делятся успехами детей, чиновники вспоминают об успешных проектах. Однако некоторые итоги куда печальнее. «360» вспоминает российских и мировых знаменитостей, которых мы потеряли в этом году.

25 января скончался британский актер Джон Херт. Ему было 77 лет. Артист четыре раза становился лауреатом премии BAFTA и еще один раз — «Золотого глобуса». Херт запомнился второстепенными ролями довольно эксцентричных персонажей. Он наиболее известен по картинам «Человек-слон», «Чужой», «Полуночный экспресс», «V — значит вендетта», серии фильмов о Хеллбое и фантастической саге о Гарри Поттере, где сыграл продавца волшебных палочек мистера Олливандера.

Персонажи Джона Херта обычно в фильмах умирали. Актеры смеялись, что британец поставил рекорд по количеству экранных смертей. В июне 2015 года стало известно о болезни Херта — у него диагностировали рак поджелудочной железы. Артисту удалось победить его на ранней стадии за четыре месяца. Спустя два года он умер в своем доме в графстве Норфолк.

15 июня не стало народного артиста СССР Алексея Баталова. Он скончался в 88 лет от сердечно-сосудистого заболевания. В январе этого года актера госпитализировали с переломом шейки бедра. Через месяц врачи провели операцию, после которой Баталов остался в больнице вплоть до смерти. За день до этого актера причастил священник — Баталов был верующим человеком.

Помимо актерской деятельности Баталов занимался режиссурой, написанием сценариев и был мастером художественного слова. Пожалуй, самой известной его ролью остается Гоша из фильма «Москва слезам не верит». Баталов сыграл в десятках картин, в том числе в «Матери», «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Бег» и «Чисто английское убийство».

16 августа не стало народной артистки России Веры Глаголевой — советской и российской актрисы, режиссера, продюсера и сценариста. Ей был всего 61 год. В юности Глаголева занималась стрельбой из лука и даже стала мастером спорта. В юношестве она случайно попала на актерскую площадку, что определило ее дальнейшую судьбу. Ее лучшими работами называют роли в фильмах «Не стреляйте в белых лебедей», «В четверг и больше никогда» и «Выйти замуж за капитана».

В 1990-е годы Глаголева сняла свой первый фильм — «Сломанный свет». Затем она срежиссировала еще несколько картин. Она умерла к клинике Шварцвальд-Бар в пригороде Баден-Бадена. Причиной стал рак желудка. Ее похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

15 октября в подмосковной Лобне в 47 лет ушел из жизни актер театра и кино Дмитрий Марьянов. Он запомнился зрителям ролями в фильмах «День радио» и «День выборов», телесериалах «Боец» и «Личная жизнь следователя Савельева». Марьянов сыграл в фильме Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна» и картине Валерия Тодоровского «Любовь».

За несколько месяцев до смерти Марьянову поставили специальный фильтр из-за сильных болей в ноге. Он начал принимать разжижающие кровь препараты, а затем оказался в реабилитационном центре «Феникс» из-за проблем с алкоголем. Он умер 15 октября. Причиной называют оторвавшийся тромб. Следователи считают, что сотрудники центра косвенно причастны к смерти Марьянова. По версии правоохранителей, причиной стало ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

9 декабря не стало 88-летнего актера Леонида Броневого. Главная роль в жизни Броневого — образ Генриха Мюллера в фильме «Семнадцать мгновений весны». Ему удалось показать шефа гестапо не жестоким убийцей, как было принято в советских фильмах, а простым старым воякой. Многие цитаты Мюллера стали крылатыми выражениями — каждый россиянин хоть раз, да слышал фразу «Штирлиц, а вас я попрошу остаться…». Другие яркие роли Броневого — в фильмах «Покровские ворота» и «Тот самый Мюнхгаузен».

В театре он играл пока мог — в последний раз вышел на сцену 3 ноября. Он почувствовал себя плохо после спектакля. 9 ноября его госпитализировали в больницу, а через месяц он умер, не дожив восьми дней до 89-летия.

Легенда рок-н-ролла Чак Берри умер 18 марта в возрасте 90 лет. Он посвятил музыке более полувека и все эти годы выступал на сцене. Берри признан одним из наиболее влиятельных людей в истории музыки — его виртуозная игра на гитаре отчасти определила развитие музыки во второй половине XX века.

Журнал Rolling Stone поместил его на пятое место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времен и на шестое место в списке лучших гитаристов всех времен. Но главное, что многие его песни, среди которых «Johnny B. Goode», «Route 66» и «Maybellene», любят и слушают музыканты всех поколений.

Фото из публичного доступа

52-летний Крис Корнелл умер 18 мая в Детройте. В 1990-е его считали голосом поколения и ставили в один ряд с музыкантами из Nirvana и Pearl Jam. Успех группе Soundgarden принес необычный вокал Корнелла и его талант к написанию текстов. Песня «Black Hole Sun» и по сей день остается одним из стандартов гранжа.

Смерть музыканта наступила внезапно — вечером группа дала концерт в Детройте, а ночью Крис Корнелл был найден мертвым в номере отеля.

Один из наиболее выдающихся представителей музыки 2000-х вокалист Linkin Park Честер Беннингтон умер 20 июля. Музыкант покончил с собой в день рождения лучшего друга Криса Корнелла.

Пронзительный вокал Беннингтона в сочетании с рэп-куплетами сделали Linkin Park одной из главных групп XXI века. Песни «Numb», «Somwhere I Belong» и «In The End» стали гимнами целого поколения — после его смерти соцсети были переполнены историями о том, как песни этой группы в 2006 году изменили жизнь поклонников. Linkin Park дала в честь своего бессменного солиста концерт, на котором партию Беннингтона исполнили солисты других известных групп.

«Самый младший из Иванушек» Олег Яковлев умер 29 июня в возрасте 47 лет. Полноценным участником группы он стал в 1998 году. А первой его успешной песней в составе «Иванушек International» стал хит «Тополиный пух», прогремевший на всю страну в 1999 году. В группе Олег Яковлев пел до 2013 года, а затем сосредоточился на сольной карьере.

28 июня СМИ сообщили, что артиста госпитализировали в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких, а на следующий день Олега Яковлева не стало.

22 ноября умер известный во всем мире оперный певец Дмитрий Хворостовский. Блестящий исполнитель выступал по всему миру и исполнял центральные партии в десятках опер, среди которых «Евгений Онегин», «Риголетто», «Фауст». Хворостовский трижды был номинирован на престижную премию Grammy. Еще раз его номинировали уже посмертно.

Хворостовский долго боролся с тяжелой болезнью — в 2015 году он сообщил, что у него обнаружили опухоль головного мозга.

Из-за тяжелого процесса лечения в последние два года он был вынужден отменять свои выступления России и Европе. 22 ноября стало известно, что болезнь победила — Дмитрий Хворостовский умер в Швейцарии. За месяц до этого певец отметил 55-летие.

1 апреля в возрасте 84 лет в США умер советский поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко. В 1952 году вышла первая книга стихов советского поэта и «разведчики грядущего». Тогда же его приняли в Союз писателей СССР — 20-летний Евтушенко стал самым молодым членом организации. В 1963 году Евгения Евтушенко номинировали на Нобелевскую премию по литературе.

О смерти поэта сообщил его друг Михаил Моргулис. Позже вдова Евгения Евтушенко Мария Новикова сказала, что поэт умер мирно, во сне, от остановки сердца.

4 июля в 98 лет умер Даниил Гранин, почетный гражданин Санкт-Петербурга и один из авторов знаменитой «Блокадной книги». Книга советского автора стала документальной хроникой событий происходивших в Ленинграде времен Великой Отечественной войны.

Гранин был удостоен множества наград, среди которых звание Героя социалистического труда, ордена Красной звезды и Трудового красного знамени. Кроме того, он стал главным лауреатом премии «Большая книга» за роман «Мой лейтенант», повествующий о Великой Отечественной войне.

9 июля умер российский блогер и медиаменеджер Антон Носик — ему был 51 год. Он был одним из тех, кто первым стал развивать российский сегмент интернета. Первый российский блог запустил именно Носик. Он же стоял у истоков сайтов «Газета.ru», «Лента.ру», «Вести. Ru» и Newsru.com.

Последним большим проектом для него стало маркетинговое агентство «Мохнатый сыр», которое он запустил в 2014 году. Смерть Антона Носика наступила у друзей на даче из-за внезапной остановки сердца.

10 ноября на году жизни не стало любимого юмориста россиян — Михаила Задорнова. Широкую известность он приобрел благодаря сатирическим концертам, которые транслировались на федеральных каналах. Многие его шутки стали афоризмами — говорят даже, что шутку про «дураков и дороги» придумал он. Также сатирик вел такие юмористические передачи как «Смехопанорама», «Аншлаг» и «Сатирический прогноз». И он стал единственным артистом в России, которому доверили выступить с новогодним обращением вместо президента.

Михаил Задорнов долго страдал от онкологии и проходил курс лечения от опухоли головного мозга. В июне он заявил, что отказывается от лечения, так как оно изнуряющее и бесполезное. Последние свои одни он провел с семьей и близкими.

27 сентября умер американский издатель и шеф-редактор журнала Playboy Хью Хефнер. Он построил медиаимперию, которая положила начало сексуальной революции во всем мире. «Особняк основателя Playboy» стал легендой не только в США, но и во всем мире. А как иначе: в огромном доме Хефнера постоянно проживали одни из красивейших моделей Америки.

Фото из публичного доступа

Даже в преклонном возрасте Хефнер окружал себя молодыми и красивыми девушками. В декабре 2012 года он женился на модели Кристал Харрис, старше которой он был на 60 лет. Умер Хью Хефнер в 91 год. Его похоронили в Мемориальном парке Вествуд рядом с могилой Мэрилин Монро.

В 2017 году умерли и люди, которых сложно включить в список знаменитостей, но значимость которых велика: постпред России в Виталий Чуркин и бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. Скончались телеведущий и руководитель ТВЦ Борис Ноткин, лингвист и исследователь древнерусского языка Андрей Зализняк, а также Станислав Петров — бывший военный, которому в удалось предотвратить ядерную войну.