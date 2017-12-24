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Пересильд грязно выругалась со сцены
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Пересильд грязно выругалась со сцены 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: РИА Новости

В Центре имени Мейерхольда показали спектакль "Солнечная линия" с актерами Юлией Пересильд и Андреем Бурковским в главных ролях. Перед началом представления постановщик Виктор Рыжаков честно предупредил публику, что со сцены будут звучать непечатные выражения.

Несмотря на то, что Виктор Рыжаков предложил всем, кого матерные слова могут шокировать, покинуть зал до начала спектакля и вернуть деньги за билеты, все зрители остались на своих местах, передает корреспондент "Комсомольской правды".

В награду они смогли стать свидетелями непростых

взаимоотношений между героями пьесы Барбарой и Вернером.

История "Солнечной линии" повествует о супругах, проживших вместе семь лет и оказавшихся на грани разрыва. Отношения они выясняют едва ли не при помощи рукоприкладства, а свою речь щедро усыпают нецензурной бранью. Зрителям такая натуралистичность, по всей видимости, пришлась по вкусу. Когда с грязной руганью со сцены обращается Юлия Пересильд, многие с трудом удерживаются от оваций.

Впрочем, привередливые критики отмечают, что бранные слова Юлии Пересильд не идут. Однако автору пьесы Ивану Вырыпаеву такое изобразительное средство как русский мат необходим для выражения более тонких материй.

В противовес цветистым выражениям постановщик крайне минималистично обставил сцену. Напоминающий подиум помост обернут бумагой бежевого цвета. В одежде того же оттенка и оба героя. Причем бежевое на них даже нижнее белье.

Иван Вырыпаев давно живет в Польше, где встретить русский мат в кино — обычное дело. Причем там его никак не заглушают. Впрочем, сам автор ставит перед собой задачу не просто ввернуть крепкое словцо в текст, но показать механизм возникновения непонимания между людьми. Вдобавок ко всему, свои тексты он пишет как музыкальную мелодию, из которой невозможно убрать ни единой ноты, в том числе и не самой привычной для театральной публики.

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