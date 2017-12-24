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Главные скандалы 2017 года
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Главные скандалы 2017 года 

Рамблер 1 час назад
Главные скандалы 2017 года — в нашей галерее.
1/16  Исторический конфуз на “Оскаре”
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2/16  На премии «Оскар» в этом году произошел конфуз – лучшим фильмом года сначала назвали «Ла-Ла Ленд», хотя победил «Лунный свет».
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3/16  Юлия Самойлова не поехала на «Евровидение»
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4/16  Пресс-секретарь службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщила в Facebook: въезд Юлии Самойловой, представительницы России, закрыт на три года.
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5/16  «Матильда»
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6/16  Фильм о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее отношениях с будущим императором Николаем II оказался в центре скандала еще до выхода в прокат. Православные активисты считают, что его просто нельзя показывать – он якобы порочит честь и достоинство Николая II, причисленного к лику святых.
Фото:
7/16  Возвращение Шараповой
Фото:
8/16  В 2016 году спортсменка призналась, что употребляла мельдоний (он считается допингом). В итоге Марию отстранили от большого спорта на 15 месяцев. Только в этом году она триумфально вернулась на корт — обыграла в первом круге турнира в Штутгарте итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3. Но многие спортсмены и поклонники спорта против.
Фото:
9/16  Домашний арест Кирилла Серебренникова
Фото:
10/16  Кирилла Семеновича, руководителя «Гоголь-центра», режиссера «Ученика», подозревают в хищении 68 миллионов рублей. До 19 января он находится под домашним арестом.
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11/16  Ксения Собчак собирается баллотироваться в президенты
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12/16  Слухи об этом ходили еще летом, но официально Ксения Анатольевна все подтвердила только недавно. Она действительно собирается участвовать в президентских выборах 2018 года.
Фото:
13/16  Секс-скандал в Голливуде
Фото:
14/16  Все началось с Харви Вайнштейна – голливудского продюсера «Властелина колец» и других фильмов обвинили в том, что на протяжении 20 лет он домогался и насиловал актрис, с которыми работал. Теперь женщин не остановить – каждый день появляются новые некрасивые истории об известных актерах, режиссерах и фотографах, которые пользовались своей властью.
Фото:
15/16  Каминг-аут Кевина Спейси
Фото:
16/16  Кевина Спейси тоже обвинили в домогательствах. Правда, это сделал мужчина. Кейси отрицать не стал – извинился, а потом публично признался, что он гей.
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Главными «скандалами» 2017 года большинство россиян считают отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018 (12%) и судебный процесс по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева (11%).

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