Главные скандалы 2017 года 

6/16 Фильм о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее отношениях с будущим императором Николаем II оказался в центре скандала еще до выхода в прокат. Православные активисты считают, что его просто нельзя показывать – он якобы порочит честь и достоинство Николая II, причисленного к лику святых.
8/16 В 2016 году спортсменка призналась, что употребляла мельдоний (он считается допингом). В итоге Марию отстранили от большого спорта на 15 месяцев. Только в этом году она триумфально вернулась на корт — обыграла в первом круге турнира в Штутгарте итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3. Но многие спортсмены и поклонники спорта против.
14/16 Все началось с Харви Вайнштейна – голливудского продюсера «Властелина колец» и других фильмов обвинили в том, что на протяжении 20 лет он домогался и насиловал актрис, с которыми работал. Теперь женщин не остановить – каждый день появляются новые некрасивые истории об известных актерах, режиссерах и фотографах, которые пользовались своей властью.
Главными «скандалами» 2017 года большинство россиян считают отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018 (12%) и судебный процесс по делу бывшего главы МинэкономразвитияАлексея Улюкаева (11%).