Главные скандалы 2017 года 

1/16 Исторический конфуз на “Оскаре” Reuters Фото:

2/16 На премии «Оскар» в этом году произошел конфуз – лучшим фильмом года сначала назвали «Ла-Ла Ленд», хотя победил «Лунный свет». Reuters Фото:

3/16 Юлия Самойлова не поехала на «Евровидение» РИА Новости Фото:

4/16 Пресс-секретарь службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщила в Facebook: въезд Юлии Самойловой, представительницы России, закрыт на три года. РИА Новости Фото:

6/16 Фильм о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее отношениях с будущим императором Николаем II оказался в центре скандала еще до выхода в прокат. Православные активисты считают, что его просто нельзя показывать – он якобы порочит честь и достоинство Николая II, причисленного к лику святых. РИА Новости Фото:

7/16 Возвращение Шараповой РИА Новости Фото:

8/16 В 2016 году спортсменка призналась, что употребляла мельдоний (он считается допингом). В итоге Марию отстранили от большого спорта на 15 месяцев. Только в этом году она триумфально вернулась на корт — обыграла в первом круге турнира в Штутгарте итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3. Но многие спортсмены и поклонники спорта против. РИА Новости Фото:

9/16 Домашний арест Кирилла Серебренникова РИА Новости Фото:

10/16 Кирилла Семеновича, руководителя «Гоголь-центра», режиссера «Ученика», подозревают в хищении 68 миллионов рублей. До 19 января он находится под домашним арестом. РИА Новости Фото:

11/16 Ксения Собчак собирается баллотироваться в президенты РИА Новости Фото:

12/16 Слухи об этом ходили еще летом, но официально Ксения Анатольевна все подтвердила только недавно. Она действительно собирается участвовать в президентских выборах 2018 года. РИА Новости Фото:

13/16 Секс-скандал в Голливуде Reuters Фото:

14/16 Все началось с Харви Вайнштейна – голливудского продюсера «Властелина колец» и других фильмов обвинили в том, что на протяжении 20 лет он домогался и насиловал актрис, с которыми работал. Теперь женщин не остановить – каждый день появляются новые некрасивые истории об известных актерах, режиссерах и фотографах, которые пользовались своей властью. Reuters Фото:

15/16 Каминг-аут Кевина Спейси Reuters Фото: