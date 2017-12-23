Раскрыта неприглядная правда об экс-супруге Джигарханяна

Обиженная подруга сдала Цымбалюк-Романовскую с потрохами

Бывшая представительница Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур дала откровенное интервью. Она рассказала, как помогала своей подруге.

> > Джигарханян после скандального развода остался ни с чем

В начале интервью, которое покажет телеканал НТВ 23 декабря, Элина Мазур объявила, что пришла на телевидение с единственной целью — сделать чистосердечное признание. По словам женщины, она устала лгать и хочет сорвать со своей подруги маску "невинной овечки".

"Меня нанимали исключительно для того, чтобы оставить Армена Борисовича ни с чем", — заявила Мазур.

Бывшая подруга добавила, что расценивает поведение Виталины как предательство и подлость. "Две вещи, которых я не прощу", — отметила Элина.

Обиженная Мазур пообещал рассказать как именно она помогала Цымбалюк-Романовской обманывать не только Армена Джигарханяна, но и всю страну. Также Элина знает, почему на самом деле Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись.

"Был развод, остался несчастный старик — обобранный, нищий и брошенный", — отметила она.

Напомним, что, по мнению адвоката Армена Джигарханяна, пианистка "наказала" актера на 12 миллионов. И теперь на нее подают в суд за мошенничество в особо крупном размере. Согласно части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России Виталине может грозить до десяти лет тюрьмы. Так, вероятно, и закончится скандальная история.