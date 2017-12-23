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Киркоров пристыдил европейцев
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Филипп Киркоров пристыдил европейцев 

7 Дней 2 часа назад
Фото: Instagram

Филипп Киркоров написал в своем микроблоге разгромный пост о том, как в Европе наряжают новогодние елки. Король российской эстрады оказался крайне разочарован тем, как выглядит символ Нового года во многих крупных городах Европы.

«Шок, сенсация, антихайп! Листайте вправо. Меня часто попрекают в том, что я слишком ярко одеваюсь. Ну, во-первых, нет, а во-вторых, вот вам наглядный пример того, что бывает, когда люди не до конца продумывают образ. Образ всего, новогодней ели в том числе. Ну стыдно, стыдно, господа, так относиться к главной героине новогоднего шоу!» — заявил Киркоров.

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К своему заявлению Филипп приложил несколько фотографий, которые доказывает, что европейские дизайнеры действительно часто «промахиваются» в оформлении новогодней елки. При этом, уточнил Киркоров, на украшение тратятся огромные суммы. Многие пользователи Сети не согласились с заявлением артиста. Другие же посоветовали Филиппу на пенсии уехать в Европу и самому лично решить проблему неудачного рождественского убранства крупных городов Европы.

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