Навка рассказала о связи Лорак и Панайотова

Прославленная фигуристка Татьяна Навка дала откровенное интервью. Она рассказала о работе и личной жизни, а также объяснила, что связывает Филиппа Киркорова, Ани Лорак и Александра Панайотова.

Татьяна Навка занята постановкой ледового шоу "Руслан и Людмила". В масштабном действе участвуют звезды мирового фигурного катания. Сама Татьяна исполнит роль Людмилы. А Руслана играет прославленный фигурист Петр Чернышов.

А еще не остались в стороне звезды отечественной эстрады. Навка рассказала о связи Филиппа Киркорова, Ани Лорак и Александра Панайотова. Оказывается, эти артисты спели партии Черномора, Людмилы и Руслана соответственно.

"Филипп согласился сразу же, не раздумывая. Я позвонила и сказала: "Филипп, дорогой, есть такая идея, возможно ли с тобой это осуществить?" На что он ответил: "Таня, за тобой хоть на край света! Я согласен!" Филипп, безусловно, талантище. Не представляю, кто бы еще настолько харизматично и феерично смог исполнить партию одного из самых ярких персонажей шоу. Я очень благодарна ему и всем остальным нашим певцам — Ани Лорак и Саше Панайотову. Они потрясающе вжились в роли", — цитирует Татьяну Навку сайт "Комсомольская правда".

Интересно, что в команде, работающей над мюзиклом, состоит бывший муж Татьяны Александр Жулин.

"Александр — мой тренер, мы 20 лет вместе работали в спорте, поэтому друг друга понимаем в профессиональном смысле с полуслова. Очень приятно, что при всей своей занятости (Александр ведь параллельно готовит своих спортсменов к Олимпийским играм) он находит время помогать и нам", — сообщила Навка.

Зашла речь и о личной жизни. Татьяна рассказала, как встретит Новый год.

"С детьми, мужем, родителями и друзьями. Новый год для меня абсолютно семейный праздник. Ни в каких ресторанах он не будет таким теплым и душевным, как дома. Поэтому, как в моем детстве, у нас на новогоднем столе будут и оливье, и селедка под шубой, и холодец, и телевизор с президентом, и елка, и Дед Мороз", — заключила фигуристка.