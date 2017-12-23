Джигарханян снова «сойдется» с экс-женой

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули

Первый канал готовит настоящую бомбу на новогодние праздники. В эфире телеканала выйдет шоу, в котором Армен Джигарханян и его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская снова сойдутся вместе. По крайней мере так утверждают в кулуарах "Останкино".

"Ходят слухи, что продюсеры готовят горячее шоу с примирением бывших супругов. Официальных комментариев на эту тему пока нет", — делится секретом сайт газеты "Аргументы недели".

Как подметили журналисты, информационная война, которую канал вел против Виталины Цымбалюк-Романовской, постепенно стихла, а через некоторое время и вовсе получила иной вектор. Теперь бывшую жену артиста представляют уже не как мошенницу, а как жертву обстоятельств.

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Крайней же стала бывшая представительница Цымбалюк-Романовской Элина Мазур. Виталина якобы в силу своей доверчивости "попала в лапы" коварной женщины. Теперь бывшие подружки Виталина и Элина не общаются. Причем по инициативе последней.

Издание предполагает, что в предновогоднем эфире Первого канала Цымбалюк-Романовская предстанет благодетельнице. Виталина может, к примеру, пожертвовать крупную сумму денег в один из благотворительных фондов армянского народа. После этого бывшая жена протянет руку Джигарханяну.

Однако, что бы не делала Цымбалюк-Романовская, она все равно рискует оказаться за решеткой. Уголовный процесс в ее отношении из-за сбора и распространения в СМИ информации о личной и семейной жизни Джигарханяна без его согласия продолжается.