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В завещании Хью Хефнера обнаружен странный пункт
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В завещании покойного создателя Playboy обнаружили странный пункт 

Lenta.ru 22 декабря 2017

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер указал в завещании, что наследников его состояния стоит исключить из получателей в том случае, если они будут уличены в алкогольном или наркотическом пристрастии. Об этом сообщает ET Online.

«Если получатель регулярно или часто употребляет вещества, которые вызывают физическую или психологическую зависимость, или же злоупотребляет алкоголем или лекарственными препаратами без предписания врачей, то, вероятно, он не может позаботиться о себе и не в состоянии управлять финансовыми делами. Это значит, что получатель должен быть удален из завещания», — говорится в документе.

При этом, наследники могут начать борьбу с пристрастием. И если тест покажет, что в течение 12 месяцев они ничего не употребляли, то смогут снова претендовать на часть состояния покойного. В числе наследников значатся четверо детей Хэфнера — Кристи, Дэвид, Марстон и Купер.

>> Названа причина смерти Хью Хефнера

Основатель империи Playboy Хью Хефнер ушел из жизни 28 сентября в возрасте 91 года. Он заранее выкупил место на кладбище рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро, которая украсила обложку первого номера Playboy в декабре 1953 года.

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