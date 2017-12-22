Названы самые «дорогие» певцы России

Названы самые дорогие певцы в России

Стали известны самые высокооплачиваемые звезды. За их выступления готовы отдавать баснословные суммы.

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На первом месте оказался совсем неожиданный артист. По словам управляющего партнера одного из крупных российских концертных агентств Кирилла Чибисова, номер один по гонорарам сейчас — Юрий Антонов. Специалист назвал певца "первым миллионером российского шоу-бизнеса".

"Прессу интересует только то, что на поверхности, только то, что всплыло. А самое интересное скрыто под водой. Именно те, кто не на слуху, не замешан в скандалах, больше всех и зарабатывают", — приводит слова Чибисова газета "Московский Комсомолец".

Еще одним любимчиком миллионеров и крупных компаний, по словам эксперта, является Валерий Леонтьев.

"У него все было в шоколаде, есть и будет: он просто абсолютная любовь страны. Если вы заметили, он ни разу за всю жизнь не засветился ни в одном скандале, вообще держится особняком от шоубиза. Даже в прессе почти не мелькает. Ему ничего этого не надо", — рассказал Чибисов.

Кроме того, по словам эксперта, огромной популярностью пользуется Сергей Шнуров и его музыкальная группировка "Ленинград".

"Насколько мне известно, только в декабре у того же "Ленинграда" предоплачено порядка 25 выходов. Это учитывая, что их минимальный гонорар — 100 тысяч евро за выступление", — сообщил журналистам Чибисов.

Он утверждает, что несмотря на столь плотный график, Сергея Шнурова невозможно застать в России: все заказчики музыканта предпочитают проводить свои корпоративы и праздники за границей. "Все российские крупные компании, миллионеры и миллиардеры, бизнесмены, депутаты, чиновники устраивают корпоративы, отмечают дни рождения, праздники только за границей, чтобы не засветиться на родине", — утверждает Чибисов.