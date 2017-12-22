Украинские звезды «оккупировали» новогодний «огонек» в РФ

Украинские звезды оккупировали российский новогодний огонек

Большинство артистов специально приехали из Незалежной на съемки. И это лучшее свидетельство того, что музыка вне политики.

В новогоднюю ночь на "первой кнопке" Аллы Пугачевой не будет. После скандала, когда десятки тысяч людей подписали петицию в адрес Первого канала с требованием прекратить из года в год показывать одних и тех же артистов в неизменных декорациях, открывающих рот под фонограмму из прошлого. И руководство "Первого" чаяния зрителей услышало. После боя курантов россиян будут развлекать полсотни молодых артистов, родом преимущественно из… Незалежной!

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Украинский музыкальный коллектив "Грибы", основанный в Киеве в 2016 году, прославился песней "Между нами тает лед". Отличительной чертой группы является звучание на стыке хип-хопа и хауса, а также отказ от любых контактов с прессой: "Грибы" не дают интервью, не участвуют в фотосессиях и стремятся к анонимности. Но Первый канал, как говорят, соблазнил ребят хорошим гонораром. Деньги им сейчас нужны — продюсер заявил, что 31 декабря 2017 года группа прекратит концертную деятельность.

Сексуальная киевлянка Светлана Лобода в этом году совершила феноменальный прорыв и завоевала все главные музыкальные награды России: "Золотой граммофон", "Муз-ТВ", "Песня года" и "Высшая лига". На "огоньке" Первого канала она будет настоящей королевой. Певица снималась на теплоходе, плывущем по зимней Москве-реке. По сценарию она скрывается на плавсредстве от назойливых папарацци.

Об украинской группе Artik & Asti в России заговорили в 2014 году, после того как она была номинирована на музыкальную премию телеканала Russian Music Box в номинации "Лучшая раскрутка". В этом году коллектив дебютирует в "Главной новогодней ночи" на главном российском канале.

Певцу под псевдонимом Alekseev тоже предстоит впервые петь сразу после боя курантов московского Кремля. Он будет развлекать жителей России, как и уроженка украинского Ужгорода Елизавета Иванцив, больше известная как Елка.

А заслуженный деятель искусств Украины Константин Меладзе споет вместе с женой Верой Брежневой (в девичестве Галушка) из украинского Днепродзержинска. Разумеется, не обойдется без уроженок соседской братской державы Ани Лорак и Лолиты. Но это уже — тяжелая артиллерия, без которой никак.

Ну и, конечно, праздничный эфир украсит нестареющая София Ротару. Она долго отказывалась от выступлений в России, но открывать рот под фонограмму на съемках новогодних концертов приезжала всегда. Осенью артистка из рук сотрудницы российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой получила "золотой граммофон" и спела Кремле.

Ходят слухи, что певица ведет переговоры и о полноценных гастролях по России. Певицу можно понять — пенсии на Украине небольшие, гостиничный бизнес в Крыму особого дохода не приносит. А за каждый концерт она, согласно полученной Dni.Ru от импресарио информации, получает около шести-семи миллионов рублей. И выступление на новогоднем концерте станет лучшей рекламой ее предстоящим сольникам.