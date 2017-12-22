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Арестованы деньги на счете Михалкова
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Часть средств на счете Михалкова «заморожена» из-за судебных расходов 

ТАСС 22 декабря 2017
Фото: РИА Новости

Часть средств на банковском счете Никиты Михалкова временно арестована в связи с судебными расходами. Об этом ТАСС сообщили 22 декабря в пресс-службе режиссера.

"На сегодняшний момент часть средств на банковском счете Никиты Михалкова временно арестована, "заморожена" из-за судебных тяжб с одним из СМИ", — пояснили в пресс-службе.

Как сообщали СМИ, Савеловский районный суд Москвы отказал Михалкову в удовлетворении иска к ООО "АЙНЬЮС", ОАО "Газета Известия", ООО "ФедералПресс. Медиа", ООО "ФедералПресс" о защите чести и достоинства. Режиссер требовал компенсацию за порочащую его информацию в нескольких статьях и удаления фотоизображения с ним.

Согласно решению суда, с Михалкова потребовали взыскать судебные расходы в размере более 200 тыс. рублей. "Юристы режиссера не согласны с размером судебных взысканий, это решение было обжаловано стороной Михалкова, — пояснили в пресс-службе. — До принятия решения апелляционной инстанцией, средства на счете будут "заморожены", но не взысканы".

Согласно банку данных исполнительных производств судебных приставов, в отношении Михалкова возбуждено два исполнительных производства по взысканию задолженностей на общую сумму более 245 тысяч рублей. Исполнительные листы были выписаны Савеловским судом Москвы 5 октября.

"Никита Сергеевич узнал о судебном решении совсем недавно и по этой причине не мог своевременно реализовать право на его оспаривание, — пояснили в пресс-службе. — По мнению его юристов, по итогам апелляционного рассмотрения решение может быть отменено или существенным образом пересмотрено, что исключит взыскание расходов в таком размере".

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