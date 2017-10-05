

Сегодня, 5 октября, должна была состояться свадьба "золотого голоса России" Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой в окружении множества гостей, причем свидетелем должен был быть глава Чечни Рамзан Кадыров . Однако за несколько дней до торжества, на передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" парочка заявила об отмене свадьбы. Якобы в этот день годовщина смерти дедушки Баскова. Позднее "натуральный блондин" заявил, что они с Викторией зарегистрируют свои отношения в одном из столичных загсов.

Однако звезда "Дома-2" Рустам Солнце уверен, что мало кто верит в искренность чувств Лопыревой и Баскова. "Басков и Лопырева, насколько я их знаю, разумные люди. Думаю, Коля прекрасно понимал, что его прежние отношения с Софией Кальчевой не давали ему толком никакого пиара. А пиар — это то, ради чего все эти отношения затевались. Возвращаться к истории с Волочковой ему тоже не имело смысла. Она уже потеряла товарный вид, и играть с ней свадьбу было по-человечески стыдно. Поэтому рядом с ним появилась Виктория — большая красавица, которая следит за собой и ничем не злоупотребляет", — цитирует Солнцева Eg.RU

К тому же, отметил Рустам, Виктория и Николай давно знакомы и прекрасно друг к другу относятся. "А главное — сами ребята отдают себе отчет, что они ходят разными дорожками. Но при этом ради хайпа, ради угара и, конечно же, ради денег они играют на фьючерсах", — рассудил Рустам.



Однако Солнцев уверен, что якобы романтические отношения Виктории и Николая не продлятся. "Я предрекаю, что ребят надолго не хватит. Конечно, какие-то выходы в свет они будут делать вдвоем. Но это закончится очень быстро", — заключила звезда "Дома-2".