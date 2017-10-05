В семье звезды зарубежной версии шоу "Голос" Пауля Блэка горе. Его годовалую дочь задавил внедорожник.



Несчастье случилось, когда участник американского "Голоса" 49-летний Пауль Блэк гулял со своими детьми — годовалой дочерью и совсем крошечным сыном — в парке в Южном Уэльсе. Тяжелый большой внедорожник слетел с ручника, ударился в стену, которая рухнула прямо на мужчину с детьми, и продолжил движение. На руках Блэка в тот момент находился сын.





К счастью, мальчик остался невредим, а вот его старшая сестренка Перла погибла. Сейчас полиция проводит расследование, и вполне возможно, что против хозяина автомобиля, которого зовут Эндрю Уильямс , припарковавшего автомобиль возле дома после шопинга, будет возбуждено уголовное дело, сообщает Daily Mail.

После гибели наследницы Пауль попросил судью, чтобы его 37-летняя жена Джемма не узнала подробностей этой страшной трагедии. Интересно, что суд пошел ему навстречу.



"Я видел все до мельчайших подробностей. Но я хочу защитить свою жену от этого. Я не могу рассказать ей, как все произошло, поэтому она до сих пор не знает деталей. Ни один родитель не должен видеть, как умирает его маленькая крошка", — заявил убитый горем Блэк.



Отметим, что известие о горе, которое случилось в семье Пауля Блэка, вызвало бурную реакцию у его многочисленных поклонников по всему миру. Фанаты растиражировали в интернете фотографии малышки Перлы и подписали кадры словами соболезнований и пожеланий покоиться с миром. При этом они отметили, что девочка была чудо как хороша, сущим ангелом с прекрасными глазами.



Поклонники также выразили поддержку убитым горем родителям и постарались смягчить их боль. Они напомнили им, что Паулю и Джемме следует крепиться ради их сына.