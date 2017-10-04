Максим Галкин показал фото сильно похудевшей Аллы Пугачевой

Максим Галкин стал активным пользователем соцсетей в этом году. Он не перестает радовать поклонников интересными видео со своими детьми: Лизой и Гарри, а иногда в кадре мелькает и его жена Алла Пугачева. Этим летом супруги отдыхали в Юрмале, где записывали позитивные видео с Лаймой Вайкуле. К наступлению осени они вернулись в столицу, но телеведущий продолжает делать различные публикации в соцсетях.



Вчера Максим и Алла Борисовна побывали на вечеринке у друзей. Муж певицы поделился снимком, который был сделан на празднике. На фото примадонна позирует в черном платье и солнцезащитных очках на фоне башен Кремля. Кадр сделанный под открытым небом в центре Москвы восхитил поклонников артистки. "Алла как всегда на высоте!", "Алла сразу не узнала. Подумала, что за девчонка модная!", "Она похорошела, помолодела, просто красавица", "Алла с возрастом стала такая стильная и красивая, всю жизнь мечтала похудеть и своего добилась", — прокомментировали снимок подписчики шоумена. Отметим, что в последнее время Пугачева стала одеваться в молодежном стиле и часто выходит в свет в коротких шортах и юбках. Недавно пользователи Сети заметили, что она выглядит копией своей маленькой дочери Лизы, а теперь она еще и сильно похудела.



Напомним, что позавчера состоялась церемония вручения наград ТЭФИ, и Галкин стал обладателем статуэтки "Орфей" за передачу "Лучше всех!" на Первом канале. Ведущий поблагодарил за эту награду не только зрителей, но и своих детей. Позже поклонники Максима усыпали его поздравлениями. Вокруг Тэфи позже поднялось много шумихи, так как Владимир Познер заявил, что недоволен порядком проведения этого мероприятия и написал открытое письмо Индустриальному комитету, который проводит награждение. Также Юлия Меньшова сообщила, что разочарована премией, потому что не стала победительницей.

