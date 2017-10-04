Бывшая солистrа группы «Фабрика» 35-летняя Сати Казанова вышла замуж. Об этом сообщил Telegram-канал издания Super.

Избранником певицы стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо



По информации Super, пара уже зарегистрировала свои отношения, а пышная церемония намечена на 12 октября в Италии.

Слухи о романе с итальянцем Стефано Тиоццо певица официально подтвердила в августе этого года после того, как ее заметили в спровождении привлекательного спутника в московском ЗАГСе, где регистрируют браки с иностранцами.