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Сати Казанова вышла замуж

Сати Казанова вышла замуж
Фото:
Бывшая солистrа группы «Фабрика» 35-летняя Сати Казанова вышла замуж. Об этом сообщил Telegram-канал издания Super.
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Избранником певицы стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо.

По информации Super, пара уже зарегистрировала свои отношения, а пышная церемония намечена на 12 октября в Италии.
Слухи о романе с итальянцем Стефано Тиоццо певица официально подтвердила в августе этого года после того, как ее заметили в спровождении привлекательного спутника в московском ЗАГСе, где регистрируют браки с иностранцами.
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Сати Казанова Стефано Тиоццо
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