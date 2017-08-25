От Малинина отвернулись дети

Как утверждает газета, Малинин порвал связи с сыном от первого брака Никитой (он участвовал в «Фабрике звезд»), потому что тот ушел из группы отца и начал делать свою музыку. В интервью «КП» Малинин называл Никиту «ленивым».

Публикация от Nikita Malinin (@nikmalinin) Авг 25 2017 в 8:33 PDT

Кроме того, певец долгое время не признавал, что Кира, дочь его бывшей жены Ольги Зарубиной, рождена от него.

В феврале 2016 года в ходе передачи «Прямой эфир» Зарубина обнародовала результаты ДНК-экспертизы. Тест подтвердил факт отцовства с вероятностью 99,9 процента. При этом, как утверждает «КП», даже после экспертизы артист не сблизился с дочерью.

Как складываются отношения Малинина с двойняшками Фролом и Устиньей, родившимися в 2000 году, газета не уточняет.

Ранее сам Малинин рассказал, что его дочь Устинья получает среднее образование в Германии. По словам музыканта, обучение за границей позволит их семье прилично сэкономить. Он отметил, что в Германии высшее образование бесплатное, поэтому девушка сейчас «работает на свое будущее».