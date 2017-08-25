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От Малинина отвернулись дети
Певец Александр Малинин перестал общаться со всеми детьми, кроме Антона, сына его жены Эммы от предыдущего брака. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как утверждает газета, Малинин порвал связи с сыном от первого брака Никитой (он участвовал в «Фабрике звезд»), потому что тот ушел из группы отца и начал делать свою музыку. В интервью «КП» Малинин называл Никиту «ленивым».
Кроме того, певец долгое время не признавал, что Кира, дочь его бывшей жены Ольги Зарубиной, рождена от него.
В феврале 2016 года в ходе передачи «Прямой эфир» Зарубина обнародовала результаты ДНК-экспертизы. Тест подтвердил факт отцовства с вероятностью 99,9 процента. При этом, как утверждает «КП», даже после экспертизы артист не сблизился с дочерью.
Как складываются отношения Малинина с двойняшками Фролом и Устиньей, родившимися в 2000 году, газета не уточняет.
Ранее сам Малинин рассказал, что его дочь Устинья получает среднее образование в Германии. По словам музыканта, обучение за границей позволит их семье прилично сэкономить. Он отметил, что в Германии высшее образование бесплатное, поэтому девушка сейчас «работает на свое будущее».
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