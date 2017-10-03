Сестра Жанны Фриске устроилась работать в салон красоты



31-летняя сестра Жанны Фриске Наталья часто делиться с поклонниками новостями из своей жизни. Она публикует свои снимки с отдыха, а также часто вспоминает о своей сестре, которая не смогла побороть рак. Недавно она впервые за долгое время увиделась с сыном звезды и своим племянником Платоном. Отец мальчика Дмитрий Шепелев не позволяет малышу видеться с родней, но благодаря судебным приставам семья Фриске смогла повидаться с Платоном. Наталья ухаживает за собой, любит делать прически и ее часто сравнивают с сестрой. Однако она не стала артисткой, на днях женщина сообщила, что теперь работает в салоне красоты.

Несмотря на то, что Наталья имеет высшее юридическое образование, которое она получила окончив Московский институт права, по профессии она работать не собирается. На днях она разместила фото, на котором позирует в салоне красоты расположенном в городе Реутов, на окраине Москвы. Младшая сестра Жанны сообщила, что теперь будет наращивать ресницы и заниматься архитектурой бровей. Подписчики поздравили женщину с новой работой: "Желаю успехов на новом рабочем месте. Удачи!", "Желаю заработка", "Оу! Поздравляю! Умница".





Недавно Наталья побывала на программе Андрея Малахова и встретилась с молодым мужчиной, которому год назад передала дорогостоящую вакцину, которая осталась после смерти знаменитой сестры. Она радостно сообщила, что мужчина не только пошел на поправку, но еще и то, что в его семье произошло пополнение. Его супруга подарила ему сына Кирилла и Фриске с ним познакомилась. Сестра Жанны старается помогать людям. Этим летом она просила помощи для своей подруги, которая тоже страдала от онкологического заболевания, но уже через месяц Наталья сообщила, что женщина скончалась.