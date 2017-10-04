«Как повезло Тимати»: Анастасия Решетова показала фигуру в купальнике



Популярная российская модель Анастасия Решетова на днях поделилась со своими подписчиками новой фотографией. На страничке в инстаграме девушка выложила сексуальный снимок в купальнике.

За несколько минут красивый кадр собрал больше 50 тысяч лайков. По словам подписчиков звезды, они остались в полном восторге от её фигуры. Они заявили, что рэпер Тимати , с которым встречается Анастасия, должен быть невероятно благодарен ей за то, что она поддерживает своё тело в такой превосходной форме. Более того, многие фанаты назвали фигуру звезды идеальной. Некоторые даже написали, что теперь им ясно, по каким параметрам Тимати выбирал себе девушку: «Вот у Тимана девочка чёткая» «Как повезло Тимати, он ей небось благодарен» «Шикарная фигура, идеальная! Рада, что ты станешь невестой Тимура и мачехой для его Алиски» «С такой фигурой ясно, почему рэпер тебя выбрал»

eva.ru



Кстати, сам певец никаких комментариев на странице девушки не оставил, хотя многие фанаты пары ждали этого. Кое-кто после отсутствия реакции от звезды даже начал сомневаться в их отношениях.

eva.ru

Заметим, что эта фотография модели до сих пор никого не раздражает. Хотя мы помним, что всего пару дней назад Анастасия выкладывала снимок, который очень не понравился женской аудитории.