Модель Багдасарян поделилась провокационным снимком

Фитнес-модель Гаянэ Багдасарян поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком.



На фото девушка сидит в ванной комнате в нижнем белье в провокационной позе. Снимок сопровождает философская надпись: «Не устаю благодарить судьбу за блага, которые она приносит».

Публикация от Gayana Bagdasaryan (@gayana_model) Окт 3 2017 в 2:36 PDT



Подписчики Гаянэ остались в восторге от фотографии, назвав ее на разных языках мира «сексуальной», «горячей», «фантастической» и «невероятной».