Главные события у вас в почте
Модель Багдасарян поделилась провокационным снимком
Фитнес-модель Гаянэ Багдасарян поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком.
На фото девушка сидит в ванной комнате в нижнем белье в провокационной позе. Снимок сопровождает философская надпись: «Не устаю благодарить судьбу за блага, которые она приносит».
Подписчики Гаянэ остались в восторге от фотографии, назвав ее на разных языках мира «сексуальной», «горячей», «фантастической» и «невероятной».
Оставить комментарий
Последние новости
-
Дни.ру
-
passion.ru
-
Russianshowbiz.info