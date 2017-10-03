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Модель Багдасарян поделилась провокационным снимком

Модель Багдасарян показала непристойное фото
Фото:
Фитнес-модель Гаянэ Багдасарян поделилась с подписчиками в Instagram откровенным снимком.
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На фото девушка сидит в ванной комнате в нижнем белье в провокационной позе. Снимок сопровождает философская надпись: «Не устаю благодарить судьбу за блага, которые она приносит».

Подписчики Гаянэ остались в восторге от фотографии, назвав ее на разных языках мира «сексуальной», «горячей», «фантастической» и «невероятной».
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