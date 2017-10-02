Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой

В отрыв ушла и разбитная мать дважды изнасилованной девицы. Прощание с холостой жизнью удалось.

Дважды изнасилованная 18-летняя Диана Шурыгина 5 октября станет женой 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина. "Андрей — мой человек, я вижу его отцом своего ребенка", — улыбнулась счастливая Диана. Правда, этот союз многим в стране кажется странным.

"Сидят девчонки — ни рожи, ни кожи — и обсуждают, какая я тварь и мразь, что замуж выхожу в 18 лет, — возмутилась Шурыгина. — Я не виновата, это они козлы, которые меня ненавидят. Но мне плевать, ведь есть и у меня поклонники, которые меня любят. Люди подходят ко мне, хотят сфоткаться".

Утешил ее и жених Андрей: "Ты популярная. Это нормально, что к тебе постоянно на улицах подходят посторонние люди". Эти посторонние люди подходят, чтобы напомнить Диане, что она испортила жизнь человеку, который по ее милости сейчас в тюрьме.

"Урод сидит, это главное для меня, — довольна Диана. — Плохо лишь, что ему скостили срок с восьми до трех лет. Я была очень расстроена, когда узнала. Раз сделал преступление — сиди!"

"В ту пору я была наивной, глупой. Выпивать, курить и убегать из дома я начала в 15 лет, — рассказала Диана. — И юбка у меня была короткая, когда не надо. Но я и сейчас могу надеть мини — не вижу в этом ничего плохого".



Ничего плохого, по мнению изнасилованной Шурыгиной, нет и в пьяной лесбо-вечеринке, которую она устроила накануне свадьбы. Всю ночь с подругами из родного Ульяновска и разбитной 33-летней мамой Диана каталась по Москве в арендованном лимузине. Бармен только успевал подавать коктейли, причем некоторые смешивал прямо во рту у Шурыгиной, скабрезно подшучивая, что она "липкая и сладкая".

скриншот видео НТВ

После пятого напитка Диана начала ласкать подругу, целовать ее взасос. Та ответила взаимностью. "Только Андрею это не показывайте!" — умоляла невеста оператора НТВ, который снимал похождения Шурыгиной для программы "История всероссийского скандала".