Познеру нашли замену

Издание сообщает, что такой слух распространился в нескольких Telegram-каналах.

Сейчас Дудь работает главным редактором сайта Sports.ru и ведет популярное Youtube-шоу «вДудь». В рамках своего шоу журналист берет откровенные интервью у российских знаменитостей — политиков, бизнесменов и деятелей культуры.

Как сообщает издание, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уже сделал предложение блогеру, а тот взял паузу на размышления.

В конце сентября Юрий Дудь стал гостем другого шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Тогда он заявлял, что уже получал предложения о работе на телевидении, но всегда отказывался, потому что там «мало платят».