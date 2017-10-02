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Познеру нашли замену
Журналист и блогер Юрий Дудь может заменить телеведущего Владимира Познера на Первом канале. Об этом пишет URA.RU.
Издание сообщает, что такой слух распространился в нескольких Telegram-каналах.
Сейчас Дудь работает главным редактором сайта Sports.ru и ведет популярное Youtube-шоу «вДудь». В рамках своего шоу журналист берет откровенные интервью у российских знаменитостей — политиков, бизнесменов и деятелей культуры.
Как сообщает издание, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст уже сделал предложение блогеру, а тот взял паузу на размышления.
В конце сентября Юрий Дудь стал гостем другого шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Тогда он заявлял, что уже получал предложения о работе на телевидении, но всегда отказывался, потому что там «мало платят».
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