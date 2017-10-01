Модель Багдасарян показала полностью обнаженное фото

Фитнес-модель Гаянэ Багдасарян опубликовала на своей странице в Instagram кадр с новой фотосессии, для которой девушка позировала полностью обнаженной.

На снимке модель сидит на полу в кроссовках розового цвета и прикрывается рюкзаком, больше ничего на ней нет.

Комментаторы сделали Багдасарян множество комплиментов на разных языках, отметив, что она «феноменально красива» и «божественна».

Публикация от Gayana Bagdasaryan (@gayana_model) Окт 1 2017 в 1:50 PDT

В то же время некоторые пользователи призвали девушку «сменить имя и фамилию» и «не позорить нацию». Также им не понравились «грязные подошвы» кроссовок.