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Модель Багдасарян показала полностью обнаженное фото
Фитнес-модель Гаянэ Багдасарян опубликовала на своей странице в Instagram кадр с новой фотосессии, для которой девушка позировала полностью обнаженной.
На снимке модель сидит на полу в кроссовках розового цвета и прикрывается рюкзаком, больше ничего на ней нет.
Комментаторы сделали Багдасарян множество комплиментов на разных языках, отметив, что она «феноменально красива» и «божественна».
В то же время некоторые пользователи призвали девушку «сменить имя и фамилию» и «не позорить нацию». Также им не понравились «грязные подошвы» кроссовок.
В Instagram на Багдасарян подписаны более 1,8 миллиона человек. По данным Sport.nur.kz, модель родилась в Ереване, но живет в Москве.
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