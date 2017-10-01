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Фото полностью обнаженной фитнес-модели Багдасарян удивило поклонников (18+)
Фото: Instargram
Армянская фитнес-модель Гаянэ Багдасарян продемонстрировала подписчикам кадры с новой фотосессии.
На своей странице в Instargram она разметила весь откровенное фото. Модель предстала перед камерой без одежды, едва прикрыв прелести рюкзаком.
Мнения пользователей по поводу снимка разделились. Многие отметили, что образ слишком откровенный и обрушились с критикой на Багдасарян.
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