Фото полностью обнаженной фитнес-модели Багдасарян удивило поклонников (18+)

Армянская фитнес-модель Гаянэ Багдасарян продемонстрировала подписчикам кадры с новой фотосессии.



На своей странице в Instargram она разметила весь откровенное фото. Модель предстала перед камерой без одежды, едва прикрыв прелести рюкзаком.

Мнения пользователей по поводу снимка разделились. Многие отметили, что образ слишком откровенный и обрушились с критикой на Багдасарян.