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Тимати назвал причину ухода со сцены
Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати, заявил, что временно приостанавливает концертную деятельность. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Музыкант уточнил, что 4 ноября 2017 года состоится его последний сольный концерт в ближайшие 2-3 года.
Причиной стало его желание «не пропустить детство своей дочки». По словам Юнусова, подготовка подобных шоу и бизнес-проекты отнимают большую часть его времени.
«Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты», — уточнил музыкант.
Ранее СМИ сообщали о скорой свадьбе Тимати с его нынешней девушкой Анастасией Решетовой, с которой он начал встречаться вскоре после разрыва с матерью его трехлетней дочери Аленой Шишковой.
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