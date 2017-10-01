Замерзающий Малахов попросил Собянина об отоплении и получил его три часа спустя



Ведущий Андрей Малахов опубликовал обращение к мэру Москвы Сергую Собянину, в котором пожаловался, что замерзает в неотапливаемой квартире. Об этом шоумен написал в своем Twitter

Дорогой @MosSobyanin, Остоженка 1/9 замерзает! Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите! Коммунальщики рекомендуют терпеть— Андрей Малахов (@a_malahov) 1 октября 2017 г.

«Дорогой @MosSobyanin, Остоженка 1/9 замерзает! Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите!», — говорится в твите.



В своем следующем посте, опубликованном три часа спустя после первого, Малахов рассказал, что «тепло пошло».



«У нас отопление включают в течение пяти суток, когда средняя температура опускается ниже 8 градусов. Пока этого порога мы не достигли», — сказал градоначальник. Он уточнил, что от горожан поступают жалобы. «Я дам поручение, чтобы сегодня же вечером начинали подключать жилой фонд Москвы», — объявил он.

