Шепелев заговорил о дочери



Известный телеведущий Дмитрий Шепелев стал участником программы "Идеальный ремонт". В откровенном интервью он рассказал, что мечтает о втором ребенке.

Ведущий добавил, что теперь мечтает и о втором ребенке. "И мне хочется, чтобы это была девочка", — признался он.



Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Сен 27 2017 в 2:54 PDT

По словам Шепелева, еще несколько лет назад он вовсе не представлял себя в роли отца. Он хотел пожить свободной жизнью. "Но потом как-то стало совершенно очевидно и понятно, что я готов, и самое главное, я хочу стать отцом. И рядом со мной та женщина, от которой я хочу ребенка", — добавил ведущий.



Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Авг 30 2017 в 4:29 PDT

Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Предположительно, с тех пор Шепелев ни с кем в отношениях не состоял.



Примечательно, что знаменитый шоумен уже был женат до Фриске. Его брак с ведущей Анна Таболиной продлился всего три недели.