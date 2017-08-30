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Шепелев заговорил о дочери
Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев стал участником программы "Идеальный ремонт". В откровенном интервью он рассказал, что мечтает о втором ребенке.
Шепелев признался, что всегда хотел мальчика. "Потому что, честно сказать, не знаю, что делать с девочкой. Скорее, из этих соображений", — отметил он.
Ведущий добавил, что теперь мечтает и о втором ребенке. "И мне хочется, чтобы это была девочка", — признался он.
По словам Шепелева, еще несколько лет назад он вовсе не представлял себя в роли отца. Он хотел пожить свободной жизнью. "Но потом как-то стало совершенно очевидно и понятно, что я готов, и самое главное, я хочу стать отцом. И рядом со мной та женщина, от которой я хочу ребенка", — добавил ведущий.
Напомним, Дмитрий Шепелев долгое время был в незарегистрированном браке с певицей Жанной Фриске. В 2013 году она родила ему сына, которого они назвали Платон.
Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Предположительно, с тех пор Шепелев ни с кем в отношениях не состоял.
Примечательно, что знаменитый шоумен уже был женат до Фриске. Его брак с ведущей Анна Таболиной продлился всего три недели.
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