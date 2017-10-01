Фото: Седокова покрасовалась грудью в соблазнительном купальнике



Российская певица Анна Седокова порадовала поклонников очередной откровенной фотографией.

На снимке, опубликованном на странице исполнительнице в Instagram, Седокова нежится на шезлонге. Звезда запечатлена в красном купальнике, который подчеркивает ее формы.



"Сегодня хочется согрешить.. Где самый вкусный яблочный пирог с ванильным мороженым?", — подписала фото Седокова.