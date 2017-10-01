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Фото: Седокова покрасовалась грудью в соблазнительном купальнике
Фото: instagram
Российская певица Анна Седокова порадовала поклонников очередной откровенной фотографией.
На снимке, опубликованном на странице исполнительнице в Instagram, Седокова нежится на шезлонге. Звезда запечатлена в красном купальнике, который подчеркивает ее формы.
"Сегодня хочется согрешить.. Где самый вкусный яблочный пирог с ванильным мороженым?", — подписала фото Седокова.
Сегодня хочется согрешить.. Где самый вкусный яблочный пирог с ванильным мороженым?
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
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