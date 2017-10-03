«Помиритесь с Николаевым!»: Дмитрий Маликов поседел от комментариев

Накануне поклонники музыканта Дмитрия Маликова напряженно наблюдали конфликт своего кумира с его старинным другом и коллегой композитором Игорем Николаевым.



На днях между двумя музыкантами Дмитрием Маликовым и Игорем Николаевым разгорелся конфликт на почве различных взглядов в отношении поздравлений, за развитием которого напряженно следили многие фанаты обоих исполнителей, принимая сторону то одного, то другого артиста. Сами музыканты так и не уладили возникшее недопонимание, а жаркая дискуссия поклонников под постом Димитрия Маликова, послужившим поводом для спора, невероятно потрясла самого артиста. Так, Дмитрий поделился с подписчиками новым фотоснимком, на котором он, поседевший, читает комментарии в телефоне. «Поседел я тут с вами… От таких комментариев!», — подписал публикацию артист и спровоцировал новую волну спора в кругу фанатов и хейтеров.

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«Шуточки за 300» «Дмитрий, помиритесь с Игорем Николаевым!»

«Царь в печали! Признавайтесь, кто посмел?!»

«Седина ерунда! Главное, что глаз не дёргается!»

«Пора бы уже сменить прическу… всю жизнь одно и тоже!»

«Посидеть то ты посидел, а ума не набрался! Лучше бы убрал предыдущий пост, Дмитрий!»

«Дима, не печалься, пришептывать и ножкой дрыгать ты и с сединой сможешь»

«Дима, ты наверное очень ленивый, новых песен почти не слышим. Посмотри, Бузова, как старается, и нам нравится. Эта девчонка затмила всех ваших знаменитостей. Песни её не совсем на пять, но мы от них без ума. Так она только начала, а что будет дальше?»

«Димочка, не переживайте так! Вы такой человек, который вкладывает душу в каждое произведение, в каждое слово!»

«Димуль, да не бери ты в твою умную, красивую голову! Ведь каждый об этом думал, а сказал ты. Можешь себе позволить говорить, что думаешь! Я тобой горжусь!»

Несмотря на то, что в ответ на обиженный комментарий Игоря Николаева Дмитрий Маликов почти моментально ответил, что это лишь его мысли, но никак не намек, композитор и музыкант все равно был неумолим в своем гневе. Смеем надеяться вместе с Дмитрием Маликовым на то, что эта перепалка в социальной сети не перечеркнет многолетнюю дружбу звезд.