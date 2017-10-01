СМИ опубликовали записку погибшей экс-подруги Джима Керри



Экс-подруга Джима Керри Катриона Уайт в 2013 году, за два года до своей гибели, написала записку актеру, обвинив его в том, что он пристрастил ее к наркотикам и заразил болезнями. Об этом сообщает британская газета Daily Mail, в распоряжении которой оказалось сообщение.

Уайт, по информации издания, написала сообщение на своем iPad 8 апреля 2013 года, при этом неизвестно, отправила ли она его Керри. Записку обнаружили адвокаты ее семьи, которые ведут судебный процесс против актера.



"Я любила жизнь, была уверена в себе, чувствовала себя уютно и гордилась большинством тех решений, которые я принимала. Ты познакомил меня с кокаином, проститутками, психическими проблемами и болезнями", — пишет Уайт, обвиняя Керри в том, что он заразил ее герпесом и папилломавирусом.



"Ты творил для меня добро, но… ты сломал меня как личность, Джим. Ты мне обещал Джекила, но вместо этого я получил Хайда (имеется в виду персонаж романа Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" — ред.)", — говорится в ее записке.

аккаунт Катрионы Уайт в Instagram

По словам девушки, Керри бросил ее после того, как уничтожил "все, что от нее осталось". "Ты не подумал о том, что всю оставшуюся жизнь мне придется жить с клеймом позора, ты не извинился и ни разу не спросил, можешь ли ты что-то сделать, чтобы улучшить ее (жизнь — ред.) или хотя бы побеспокоиться об этом", — написала она.



Сам Керри сообщил, что подал ответный иск против семьи Уайт, назвав обвинения в свой адрес мошенничеством.



В сентябре 2015 года полицейские обнаружили Катриону Уайт мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе. По информации СМИ, незадолго до гибели она разорвала отношения с Джимом Керри.



Мать Уайт в сентябре 2015 года в суд Лос-Анджелеса иск, обвинив Керри в причинении смерти ее дочери в результате противоправных действий. При этом она заявила, что актер должен стыдиться того, как он обращался со своей подругой.