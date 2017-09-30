Скончался один из основателей КВН

В Москве на 73-ем году жизни скончался один из основателей «Клуба веселых и находчивых», поэт и писатель Андрей Меньшиков, сообщает «Интерфакс»

Меньшиков родился в 1945 году, он выпускник Московского инженерно-строительного института. В 1960-х годах он возглавлял команду своего вуза, став одним из тех, кто стоял у истоков КВН.

В 1986 году он способствовал возрождению КВН.

Андрей Меньшиков писал песни и стихи. Долгое годы он работал на советском и российском ТВ, создав такие передачи, как «А ну-ка, девушки!», «Салют, фестиваль!», «Спринт для всех», «Вираж», «Весёлые ребята».