Видео: разъяренный мужчина напал на Бузову во время концерта в Дубае

Во время концерта Ольги Бузовой в Дубае на сцену прорвался неизвестный мужчина. Хулиган попытался вырвать микрофон у певицы.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 30 2017 в 8:22 PDT

Оттащить нарушителя удалось только охранникам, после чего певица продолжила выступления.

"Это случилось в конце моего выступления, когда я исполняла ремикс под песню "Под звуки поцелуев". Я верю, что отвечая злом на зло — мы только увеличиваем поток негатива", — прокомментировала инцидент российская певица на своей странице Instagram.