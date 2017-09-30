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Видео: разъяренный мужчина напал на Бузову во время концерта в Дубае
Во время концерта Ольги Бузовой в Дубае на сцену прорвался неизвестный мужчина. Хулиган попытался вырвать микрофон у певицы.
Оттащить нарушителя удалось только охранникам, после чего певица продолжила выступления.
"Это случилось в конце моего выступления, когда я исполняла ремикс под песню "Под звуки поцелуев". Я верю, что отвечая злом на зло — мы только увеличиваем поток негатива", — прокомментировала инцидент российская певица на своей странице Instagram.
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