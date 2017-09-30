Звезда фильма «Такси» попал в базу данных «Миротворца»

Французский актёр, исполнитель главной роли в серии фильмов «Такси» Сами Насери, прилетевший ранее в Крым для участия в Форуме мира, попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

Насери попал в базу данных украинского сайта за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в Крым», передаёт Интерфакс

Ранее стало известно, что Насери прилетел в Крым для участия в Форуме мира.