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Звезда фильма «Такси» попал в базу данных «Миротворца»

Французский актёр, исполнитель главной роли в серии фильмов «Такси» Сами Насери, прилетевший ранее в Крым для участия в Форуме мира, попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец».
Насери попал в базу данных украинского сайта за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в Крым», передаёт Интерфакс.
Ранее стало известно, что Насери прилетел в Крым для участия в Форуме мира.
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Интерфакс
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