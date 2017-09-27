Фигуристая Волочкова набросилась на Бузову



Предложение оценить новый образ телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой неожиданно вызвало скандал. Балерина Анастасия Волочкова поинтересовалась, где же женственные формы восходящей звезды российской эстрады. Поклонники Бузовой восприняли это как нападение на своего кумира.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 27 2017 в 9:56 PDT

Пользователи Сети и те, кто следят за жизнью российской эстрады, успели заметить, что у Ольги Бузовой хорошо получается удивлять. Сперва — своим решением начать карьеру певицы, затем — выбором композиций. Теперь ведущая не устает поражать воображение поклонников яркими образами и экстравагантными нарядами.



Порой то, в чем одета певица, получает больше внимания, чем то, о чем она говорит или поет. На канале online_news_stars в Instagram пользователям сети предложили оценить образ Ольги Бузовой, в котором она покорила сцену Крокус Сити Холла на концерте Top Disco Pop.



Невинный вопрос неожиданно обратился скандалом. К обсуждению присоединилась Анастасия Волочкова. Со своего официального аккаунта в Instagram она поинтересовалась: "А где женственные формы?". Поклонники талантов и красоты Ольги Бузовой восприняли это так, будто балерина набросилась на их кумира.



Реакция защитников певицы была соизмерима степени их возмущения. В комментариях пользователи заметили, что женственные формы Ольги Бузовой находятся там же, где и Анастасии Волочковой. Еще один возмущенный пользователь и вовсе перешел на откровенные оскорбления, заявив, что у балерины "фигура мужика и огромные плечи".



Отметим, пользователям Сети предлагалось оценить вовсе не саму фигуру Ольги Бузовой и не ее деятельность на сцене, а только образ, в котором она решила выступить. Этот вопрос так и остался без ответа.