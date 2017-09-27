Главные события у вас в почте
Фигуристая Волочкова набросилась на Бузову
Предложение оценить новый образ телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой неожиданно вызвало скандал. Балерина Анастасия Волочкова поинтересовалась, где же женственные формы восходящей звезды российской эстрады. Поклонники Бузовой восприняли это как нападение на своего кумира.
Пользователи Сети и те, кто следят за жизнью российской эстрады, успели заметить, что у Ольги Бузовой хорошо получается удивлять. Сперва — своим решением начать карьеру певицы, затем — выбором композиций. Теперь ведущая не устает поражать воображение поклонников яркими образами и экстравагантными нарядами.
Порой то, в чем одета певица, получает больше внимания, чем то, о чем она говорит или поет. На канале online_news_stars в Instagram пользователям сети предложили оценить образ Ольги Бузовой, в котором она покорила сцену Крокус Сити Холла на концерте Top Disco Pop.
Невинный вопрос неожиданно обратился скандалом. К обсуждению присоединилась Анастасия Волочкова. Со своего официального аккаунта в Instagram она поинтересовалась: "А где женственные формы?". Поклонники талантов и красоты Ольги Бузовой восприняли это так, будто балерина набросилась на их кумира.
Реакция защитников певицы была соизмерима степени их возмущения. В комментариях пользователи заметили, что женственные формы Ольги Бузовой находятся там же, где и Анастасии Волочковой. Еще один возмущенный пользователь и вовсе перешел на откровенные оскорбления, заявив, что у балерины "фигура мужика и огромные плечи".
Отметим, пользователям Сети предлагалось оценить вовсе не саму фигуру Ольги Бузовой и не ее деятельность на сцене, а только образ, в котором она решила выступить. Этот вопрос так и остался без ответа.
Оставить комментарий