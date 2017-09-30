Плющенко впервые показал взрослого сына: Егор очень похож на папу



У 34-летнего Евгения Плющенко двое сыновей: 11-летний Егор от первого брака с Марией Ермак и 3-летний Александр от второго брака с Яной Рудковской.

С 2009 года Плющенко счастлив в браке с Рудковской, недавно они даже обвенчались, поняв, что готовы к этому ответственному шагу. Мария Ермак с сыном от первого брака живет в Санкт-Петербурге, при любой возможности Плющенко навещает Егора.



Знаменитый фигурист поделился фотографией с сыном во время одного из таких визитов. Егор заметно подрос и теперь стал еще больше похож на отца.



Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Сен 30 2017 в 12:44 PDT

Папа с сыном сходили вместе в кино, и, судя по их счастливым лицам, прекрасно проводят время вдвоем. Плющенко, когда бывает в Санкт-Петербурге активно проводит время с сыном. Времена, когда бывшая жена запрещала спортсмену встречаться с ребенком давным-давно в прошлом. Наладить общение Евгению с Марией помогла мудрая Яна Рудковская.



На этом фото, которым несколько лет назад делился в социальных сетях Плющенко, его Егору 9 лет, и папа приехал поздравить его с днем рождения.