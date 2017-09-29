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Как живет звезда 90-х Леня Голубков
Владимир Пермяков, прославившийся в 1990-х благодаря роли Лёни Голубкова в рекламе МММ, пожаловался, что люди на улице принимают его «за пьянь голимую». Слова актёра передаёт интернет-портал Дни.ру.
«Все думают, что я пьянь голимая. На улице мужики подходят, хлопают по плечу, говорят: «Давай выпьем, братан! Буду корешам говорить, что пил с Леней Голубковым!», — заявил Пермяков.
Пермяков сделал своё заявление в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Одной из ключевых фраз рекламы, которую произносил Голубков, была «Я не халявщик, я — партнёр!». По словам Пермякова, он вообще не употребляет алкоголь, бегает по утрам, любит плавать. Артист заявил, что и не подозревал во время съёмок, что МММ — это мошенническая структура.
МММ — крупнейшая в истории России финансовая пирамида. Она была основана в 1989 году Сергеем Мавроди. В её деятельность, по разным оценкам, были втянуты от 2 до 15 миллионов вкладчиков.
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