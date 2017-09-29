Как живет звезда 90-х Леня Голубков



Владимир Пермяков , прославившийся в 1990-х благодаря роли Лёни Голубкова в рекламе МММ, пожаловался, что люди на улице принимают его «за пьянь голимую». Слова актёра передаёт интернет-портал Дни.ру.

«Все думают, что я пьянь голимая. На улице мужики подходят, хлопают по плечу, говорят: «Давай выпьем, братан! Буду корешам говорить, что пил с Леней Голубковым!», — заявил Пермяков.



Пермяков сделал своё заявление в эфире программы « Андрей Малахов . Прямой эфир».

Одной из ключевых фраз рекламы, которую произносил Голубков, была «Я не халявщик, я — партнёр!». По словам Пермякова, он вообще не употребляет алкоголь, бегает по утрам, любит плавать. Артист заявил, что и не подозревал во время съёмок, что МММ — это мошенническая структура.

