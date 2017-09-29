Ален Делон перенес экстренную операцию

Сейчас без преувеличения весь мир следит за небольшой парижской больницей, где спасают одного из самых известных французских актеров — Алена Делона

По данным прессы, ему срочно потребовалась операция на бедренной артерии. Но ряд СМИ уверены, что вмешательством занимались кардиохирурги.

Именно разбитое сердце сейчас называют причиной случившегося. Состояние актера резко ухудшилось буквально за месяц, который прошел после смерти его самой любимой жены Мирей Дарк.

После ее ошеломительного успеха в фильме Высокий блондин в черном ботинке Ален Делон был сражен обворожительной красоткой. Именно Дарк стала любовью всей его жизни.

Он прожил с нею 15 лет. Дольше, чем с кем бы то ни было. А всего у него было пять только самых больших романов.

Мирей Дарк скончалась в конце августа от последствий трех инсультов. А 82-летний Ален Делон уже дважды попадал в больницу с серьезными проблемами.

В 2012 году ему сделали операцию на сердце, в 2014 году он снова попал к врачам с сильнейшими головными болями и тогда по клинике его перевозили на каталке.

Сейчас дочь Алена Делона Анушка пытается сгладить ситуацию, говорит, что у отца всего лишь плановое обследование. Но в итоге признает, что актер очень тяжело перенес хирургическое вмешательство и действительно переживает, что его подруги больше нет.