У тещи Аршавина сдали нервы



Наталья Сарычева, мать супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой , встала на защиту звездного зятя от нападок общественности. Женщина попросила не оскорблять ее родственника.



Наталья является активной пользовательницей соцсетей. В частности, она внимательно следит за комментариями фолловеров об Аршавине, которые они оставляют на странице Instagram Алисы. Многие ругают спортсмена за то, что он якобы почти не выходит на связь с детьми от первого брака с Юлией Барановской

Судя по всему, Сарычевой надоело терпеть критику в адрес Андрея, и она решила поддержать футболиста, ответив недоброжелателям. Исходя из сообщений, видно, что у тещи спортсмена действительно сдали нервы. "Я долго молчала, а сейчас буду защищать моего зятя (отца моей внучки, кстати) и замечательного отчима двум другим детям… Зятя в обиду не дам! Пишите, что хотите", — отметила женщина в комментариях. "Сколько можно уже все это обсуждать… Заткнитесь уже. Жалеете безграмотную хабалку с телевидения!.. У нее все не так уж и плохо сложилось", — высказалась Сарычева, отвечая на критику тех, кто встал на защиту экс-супруги Аршавина.



На эту тему между Натальей и пользователями завязалась настоящая перепалка на эту тему, но женщина сумела ответить на нападки. "А почему я должна ее уважать? (Барановскую — прим. ред.) За что? За то, что она Андрея вот уже пять лет оскорбляет при любом удобном случае на всю страну?.. Раньше мне было ее жалко, сейчас нет. Она перегнула палку. Гордость надо иметь, а она кусок злости", — заявила Сарычева.

