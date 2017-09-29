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У тещи Аршавина сдали нервы
Наталья Сарычева, мать супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой, встала на защиту звездного зятя от нападок общественности. Женщина попросила не оскорблять ее родственника.
Наталья является активной пользовательницей соцсетей. В частности, она внимательно следит за комментариями фолловеров об Аршавине, которые они оставляют на странице Instagram Алисы. Многие ругают спортсмена за то, что он якобы почти не выходит на связь с детьми от первого брака с Юлией Барановской.
Судя по всему, Сарычевой надоело терпеть критику в адрес Андрея, и она решила поддержать футболиста, ответив недоброжелателям. Исходя из сообщений, видно, что у тещи спортсмена действительно сдали нервы. "Я долго молчала, а сейчас буду защищать моего зятя (отца моей внучки, кстати) и замечательного отчима двум другим детям… Зятя в обиду не дам! Пишите, что хотите", — отметила женщина в комментариях. "Сколько можно уже все это обсуждать… Заткнитесь уже. Жалеете безграмотную хабалку с телевидения!.. У нее все не так уж и плохо сложилось", — высказалась Сарычева, отвечая на критику тех, кто встал на защиту экс-супруги Аршавина.
На эту тему между Натальей и пользователями завязалась настоящая перепалка на эту тему, но женщина сумела ответить на нападки. "А почему я должна ее уважать? (Барановскую — прим. ред.) За что? За то, что она Андрея вот уже пять лет оскорбляет при любом удобном случае на всю страну?.. Раньше мне было ее жалко, сейчас нет. Она перегнула палку. Гордость надо иметь, а она кусок злости", — заявила Сарычева.
Напомним, 1 сентября Андрей Аршавин и его жена Алиса отметили год супружеской жизни. Избранница родила футболисту дочь Есеню, которой недавно исполнилось семь месяцев. К тому же, Аршавин нашел общий язык с детьми Алисы.
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