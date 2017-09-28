Новые подробности конфликта Маликова и Николаева



Певец вовсе не хотел обидеть высказыванием в Instagram друга и коллегу. Но от своего мнения Дмитрий Маликов отказываться не намерен.

Причиной недопонимания между музыкантами стала публикация Маликова в личном микроблоге о том, что ему не по душе, когда звезды публично поздравляют друг друга Сети, а не лично. Певец считает, что проще позвонить и приехать в гости, чем публиковать пост в соцсети.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Сен 28 2017 в 1:43 PDT







У его коллеги другая позиция на этот счет. Судя по поведению Николаева, он слишком близко к сердцу принял слова Дмитрия, посчитав это критикой в свой адрес. Dni.Ru созвонились с Маликовым, чтобы узнать, ожидал ли он такой реакции.

"Мне кажется, что каждый человек имеет право на свое мнение. Я его просто высказал. У Игоря оно другое, и он его тоже изложил", — говорит звезда. При этом артист заявил, что ему не хотелось бы ссорится с Николаевым из-за публикации. "Мы дружим, и я надеюсь, что наши отношения от этого не пострадают. Хотелось бы верить, что это не личная обида", — поделился Дмитрий.



Высказывание знаменитость вызвало широкое обсуждение общественности. "Все мои посты, которые я публикую, вызывают большую дискуссию. В интернете меня люди в основном поддерживают. Но некоторые говорят, что через соцсети поздравить человека действительно удобнее. Моя задача — задать определенную тему, которую я считаю актуальной", — резюмировал певец.