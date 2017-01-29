Пост Маликова спровоцировал Николаева на агрессию

На своей странице Маликов опубликовал фото самого себя и написал, что ему не нравится, когда звезды поздравляют друг друга с праздниками в социальных сетях. По словам певца, «как-то не айс все эти няши-маняши».

«Ведь все знакомы между собой! Хочешь поздравить — позвони! И привези дорогой подарок или хотя бы тортик», — заявил он и попросил подписчиков высказать мнение об этом.

Мнения фанатов разделились: кто-то поддержал его, а кто-то нет, сославшись на плотный график знаменитостей.

Свое мнение также решил высказать другой знаменитый певец Игорь Николаев. Он посчитал эти слова Маликова выпадом в свою сторону.

«Намек понял. Извини, что поздравил… Но ведь "спорт учебе не помеха", можно поздравить и по телефону, и в Instagram», — написал он и напомнил, как в январе выложил фрагмент фильма «Старые песни о главном», в котором они оба снялись, «потому что это милые, приятные воспоминания, и по телефону их не очень передашь».

На это Маликов ответил, что ни на что не намекал, а лишь высказал мнение. А Николаев, отвечая, иронично спросил, можно ли вспоминать покойников, «дескать, день рождения у них? Например, Чайковского? Или Моцарта? Им ведь уже ни дорогой подарок, ни торт не подаришь».

«А пост отличный — бурная реакция общественности гарантирована!» — подытожил Николаев.