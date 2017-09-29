Тест: Что вам мешает разбогатеть?

Россия вышла в лидеры по росту числа долларовых миллионеров. Хорошие новости, да только не для всех. Ваши финансы частенько поют романсы? Тогда вам просто необходимо выяснить, в чем же причина такой несправедливости.